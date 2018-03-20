Erdoğan’ı M. Kemal’le kavga ettiremezsiniz

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “CHP’nin bozucu aklı Atatürk ile Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz” dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “CHP’nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Bolu’da partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi eğitimine katılan Ünal şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasete dahil etmeyin diyorlar. Bizim kahraman ordumuz bu milletin seçtiği siyasi iradenin emrinde hareket eder. Demokrasi işte budur. Dün Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de anlattığı ve Çanakkale kahramanı olarak daha sonra da Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık yaptığı, bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık yaptığı bu millet aziz millettir. Ama CHP’nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz. Her ikisi de bu milletin öz evladıdır.”

‘Yerli ve millî olmak ne demektir bunu anlatıyor’

Ünal şöyle devam ediyor; “Bugün Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıktıklarını söyleyenler neden bugün aziz milletin yüzde 50 oyuyla Cumhurbaşkanı yaptığı ve Cumhurbaşkanı olarak, başkomutan olarak 15 Temmuz belasını bertaraf etmiş, Fırat Kalkanı Harekatı’nın kararını vermiş, Zeytin Dalı Harekatı’nın kararını vermiş olan Recep Tayyip Erdoğan’dan nefret ederler? Siz madem yerli ve millisiniz ve ‘Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyoruz’ diyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk 1929’da milli siyaseti anlatıyor. Yerli ve milli olmak ne demektir bunu anlatıyor. Bu millet için ölüme koşanları tasvir ediyor. Ama siz bugün Türkiye düşmanı odaklarla birlikte hareket etmiyor musunuz?”