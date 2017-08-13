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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Erdoğan: İçeride olan zat ile bağlantısı çıkarsa şaşmayın

13 Ağustos 2017, Pazar 19:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun konunun kendisine ulaşmasından endişe ettiğini belirterek, "Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın" dedi.

Erdoğan, Expo Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında partililere hitap etti.

Erdoğan konuşmasında; ​"Ana muhalefetin başındaki zat, ülkesinin aleyhine işlediği bir suçtan dolayı halen cezaevinde bulunan milletvekili ile ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik haberler alıyorum. 'Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım.' diyor içerideki zat." dedi.

Suriye ve Irak'ta oynan oyunları yakından takip ettiklerini ve gereken durumlarda sahada varlıklarını göstermekten çekinmeyecek şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, Körfez bölgesindeki sıkıntıların suhuletle çözüme kavuşturulması için her türlü gayreti gösterdiklerini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize göre dünyanın öteki ucu olan Kuzey Kore'nin merkezinde bulunduğu krizle ilgili endişelerimizi ifade ettik. Nükleer bir savaş, taraflarla birlikte tüm dünya için telafisi mümkün olmayan bir felakettir. Japonya ve Güney Kore gibi yakın dostlarımızı tedirgin eden bu gerilimin, silahlar ve füzeler ateşlenmeden sona erdirilmesini diliyoruz. Gerek ülkemizin içinden geçtiği süreç, gerek dünyada yaşanan gelişmeler Türkiye'nin mutlaka güçlü olması gerektiğini gösteriyor. Güçlü olmanın yolu da imkanlarımızı ve potansiyelimizi en doğru şekilde kullanmaktan geçiyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan, kılıçdaroğlu
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