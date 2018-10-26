Erdoğan ile Trudeau arasında Kaşıkçı görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

18 şüphelinin iadesi istendi 'Cesedini istiyoruz' Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi. AA

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