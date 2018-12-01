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2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Erdoğan ile Trump G20'de ikinci kez bir araya geldi

01 Aralık 2018, Cumartesi 21:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Erdoğan'ın zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

Görüşme öncesi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Erdoğan ve Trump ile aynı fotoğrafta yer aldı.

İki liderin zirvedeki ikinci görüşmesi

Dün zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katılan Erdoğan ve Trump, oturum başlamadan önce bir süre ayaküstü sohbet etmişti.

Böylece iki lider, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya gelmiş oldu.

AA

Etiketler: erdoğan, trump, türkiye, abd
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