Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde Pastör Brunson ile ilgili hukuki süreç ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği konuları ele alındı. Erdoğan-Trump görüşmesinde, Münbiç konusundaki yol haritasının hayata geçirilmesinin önemine işaret edilerek, İdlib mutabakatının önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kaldı. AA

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