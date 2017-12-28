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28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Erdoğan ilk kez açıkladı: İstanbul'da El Beşir'i tutuklamamızı istediler

28 Aralık 2017, Perşembe 12:33
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Türkiye’ye gelen Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in tutuklanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yazı yolladığını açıkladı.

Afrika ülkelerine ziyaretleri kapsamında Çad’dan Tunus’a geçerken uçakta bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Sudan’da Ömer El Beşir’e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada olan bir gerçek. Uluslararası Ceza Mahkemesi İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın malum olağan üstü liderler zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi. Mahkeme bu mektubunda “Aldığımız bilgilere göre Ömer El Beşir Türkiye’de. Dolayısıyla Beşir’in tutuklanarak tarafımıza verilmesi” diye bizden bir talepte bulundu. Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. İki adamlar kim nerededir, kim kimdir hala bunun farkında değiller. Böyle bir şeye ancak gülünür. Bizimle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insani biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl anlayıştır? Nasıl bir mantıktır? Nasıl hukuktur? Bunu anlamak mümkün değil. Sadece güldük geçtik. Dünyada idari konumlardaki olanların neyi nasıl tasarruf ettikleri ortada. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ’nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin. Bütün deliller ortadayken bu konuda en ufak bir sesin çıkmayacak. Kalkacaksın burada Ömer Beşir ile alakalı olarak benden kendisini isteyeceksin. Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var.”

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur’da insanlığa karşı suç işlediği iddia edilen Sudan Devlet Başkanı El Beşir hakkında 2009 yılında yakalama kararı çıkarmıştı. El Beşir ise Lahey’deki UCM’nin vereceği kararın “hiçbir değerinin” olmadığını savunmuştu.

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