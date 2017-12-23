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Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na 'sahte avukat' davası

23 Aralık 2017, Cumartesi 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında "sahte avukat" ifadesini kullandığı gerekçesiyle dava açacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında ''sahte avukat'' ifadesini kullandığı gerekçesiyle dava açacağını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu, bu belgelerin iddiasını ispat etmediğini kabul etsin. Bu belgelerin hiçbir tanesi, yurt dışına para kaçırıldığını ispat etmez." dedi.

Avukat Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın organında yer alan kendisine yönelik iddialarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Özel, "Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elinde salladığı ve basına da dağıtmadığı bir tomar belgeye, görmeden (sahte) söyledik, doğrudur ama iddiasını ispat edebilme ihtimali olmadığından dolayı. O iddiayı ispat ettiğini söylediği belgeler olsa olsa üretilmiş belgelerdir. Dolasıyla 'sahtedir' dediğim için hedefine beni koymuş ve 'Avukatın avukatlığı sahtedir, eminim' diye bir açıklama yapmış. Üzülerek öğrendim.'' ifadelerini kullandı.

''Açtığımız davalar var, onları konuşmak gerekirdi ama olay benim avukatlığımın sahteliğine geldiğine göre, kendimi savunmam gerekiyor. Eğer ben kendi hakkımı savunamıyorsam, müvekkillerimin hakkını savunamam.'' diyen Özel, şunları söyledi:

''İddia açık, (Kılıçdaroğlu) 'Yurt dışına para kaçırdınız.' diyor. Ne için? 'Vergiden kaçırmak için.' diyor. Ne için diyor? 'Kara parayı aklamak için.' diyor. Bizim müvekkillerimiz yurt dışına para kaçırmamıştır. 'Bunu ispat ettim.' dediği belgeler için 'Olsa olsa üretilmiş ve sahtedir.' dedik. O gün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde, Kılıçdaroğlu'nun sallandırdığı belgeler gösterildi. İncelediğimiz kadarıyla TR IBAN numaralarının karartılmış olduğunu gördük. Bir belge üzerinden karartma yapmak kanunumuza göre sahteciliktir.''

Kılıçdaroğlu'nun kendisini baroya da şikayet ettiğini söylediğini anımsatan Özel, ''Baroya sorduk, barodan aldığımız sözlü bilgi 'Sistemlerimiz taşınma nedeniyle kapalı, net cevap söylemiyoruz ama bize gelen şikayet yok. Pazartesi günü net olarak söyleyebiliriz.' denildi. Olay bize kadar indirildi.'' diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde salladığı para makbuzu ve swift mesajının, ''x şirketinin yerli, yurt içindeki Halk Bankası'nın bir şubesinden müvekkilimin yurt içindeki Albaraka'nın merkez şubesine para gönderdiğini'' ispat ettiğini vurgulayan Özel, ''Bu nedenle hesabını hukuk önünde soracağız. Yalan söylediği, yakın zamanda ister savcılık kanalıyla yapılan incelemede, ister açtığımız maddi tazminat davasında yapılacak olan bilirkişi incelemesi neticesinde, elinde sallandırdığı belgelerin yurt dışına para kaçırdığımız iddiasını ispat etmeyeceği görülecektir.'' dedi.

AA

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