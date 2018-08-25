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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Erdoğan’ın Malazgirt mesajında ekonomi vurgusu

25 Ağustos 2018, Cumartesi 16:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Zafer Haftası’na ilişkin mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Erdoğan, “Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Malazgirt Zaferi’yle 1071’de Anadolu’yu ebedî yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt’le birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: erdoğan, malazgirt
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  • HÜSEYİN İLHAN

    26.8.2018 07:51:12

    Cenab-ı Hak CC.makamlarını cennet eylesin.Sultan ALPARSLAN ve kahraman cengaverleri ALLAH için cihadını yapıp tarihe altın harfle yazıldılar. Siz ise 947 yıllık hakikatı istismar derdindesiniz. İSRAFI BIRAK,HAKSIZLIKLARA SON VER,ÖFKENİ VE KİN GAREZNİ TERKET HAYDİ GÖSTER KAHRAMANLIĞINI .AMmma sizde o yürek nerede.Milletin ve ülkenin kaynaklarını MÜSRİF EDE EDE TÜKETMEK ve HAKSIZLIKLARINIZLA TARİHE KARA HARFLERLE YAZDIRAN ŞAHSİYET.

Risale-i Nur Külliyatı

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