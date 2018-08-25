Erdoğan’ın Malazgirt mesajında ekonomi vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Zafer Haftası’na ilişkin mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Erdoğan, “Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Malazgirt Zaferi’yle 1071’de Anadolu’yu ebedî yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt’le birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır” ifadelerini kullandı.

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