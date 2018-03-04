Erdoğan'ın programı iptal edildi

Bugün yapılacak olan AKP İl Gençlik Kongresine katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa programı iptal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun geçen Afrika ziyaretinin ardından bugün katılacağı açıklanan AKP Manisa İl Gençlik Kolları Kongresine katılamayacağı bildirildi. AKP İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongremize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif edeceğini ve kongre öncesinde halkımız ile buluşacağının duyurularını yapmıştık. Ancak Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretlerinin çok yoğun geçmesi nedeniyle İl Gençlik Kollarımızın 5. Olağan Kongresine AKP Genel Başkanvekilimiz Başbakanımız Binali Yıldırım katılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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