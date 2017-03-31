Erdoğan'ın Van mitingi iptal edildi

Bugünkü Erzurum programı ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Van mitingine de katılmayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Erzurum'da gerçekleştireceği miting 15 Nisan'a ertelenirken, yarınki Van mitingine ise sesinde yaşadığı problemler nedeniyle katılamayacağı açıklandı. Söz konusu program Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 yıl önce de yerel seçimler için gittiği Van mitinginde sesi kısılmıştı. Erdoğan o dönem Vanlılara "Öncelikle sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Fakat Van'ı iptal edemezdim" diye seslenmişti.

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