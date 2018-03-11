Erdoğan: İnsanların inancından dolayı horlandığı günler geride kaldı

Antalya'da konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Türkiye'de artık insanların inancından, itikadından, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de artık insanların inancından, itikadından, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır. Bu ülkede vatandaşlarımızın kılık kıyafetleri veya dış görünüşü sebebiyle baskı gördüğü dönemler de son bulmuştur. Rabbim bize imkan verdiği sürece hiç kimsenin o kötü dönemleri hortlatmasına, buna zemin hazırlamasına da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"El Kaide, DEAŞ gibi eli kanlı çeteler de aynı şekilde bu küresel projenin ürünleridir, araçlarıdır" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar neredeyse sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. Üstelik bir taraftan masum insanların kanını su gibi akıtırlarken diğer taraftan da İslam düşmanlarına istismar edebilecekleri bolca malzeme vermişlerdir. Bu örgütlerin bir başka gayesi de sahih İslam anlayışıyla Müslümanlar arasındaki o muhkem bağı kopartmaktır. Dinimizi tahkir edenler ile dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aslında aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi diğeri de üst çenesidir. Ancak her ikisinin de hedefi Müslümanlardır."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Şu anda Mehmetçik'imiz Afrin'e yürüyor, Afrin'e girdi giriyor." dedi.

Erdoğan, "İnşallah Antalya için bu yılki turist hedefimiz 14 milyon. Bunu yakalayacağız." diye konuştu.