Erdoğan: İnsansız tank üretir hale geleceğiz

Savunma sanayiinde yerli üretim payının yüzde 65'e çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'ları üretir hale geldik. Bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane İHA'mız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be" diye konuştu. Erdoğan, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım, bunu da yapacağız" dedi.

2019-2023 döneminde uygulamaya konulacak ekonomik ve sosyal politikaları içerecek olan 11. Kalkınma Planı'nın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla tanıtıldı. Tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'AFRİN'DEKİ ZIRLI TAŞIYICILARIN HEPSİ BİZİM'

Savunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik. Şu an Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya bunların hepsi bizim.

Kötü komşular en sonunda bizi silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar.

'DÜŞÜRÜRSENİZ DÜŞÜRÜN BE'

Bu olay sıradan bir olay değil, şu an kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be. İkincisi de üçüncüsü de dördüncüsü de var, gelin.

İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz.