Erdoğan: İş çantada keklik değil

“Sandık kurulundaki hakimiyeti sağlama alırsak, İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumartesi akşamı AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ‘Mahalle Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmaları ortaya çıkmıştı.

Erdoğan’ın “Bunu dışarıda konuşmam” notuyla yaptığı “HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lâzım. Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir” açıklamasının devamı da sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, sandık kurulu üyelerinin sandık müşahitleriyle takviye edilmesi çağrısı yapan Erdoğan, “Burada sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Bunu sağlama alırsak İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz” diye konuşuyor. “İş çantada keklik değil. Şu anda kamuoyu araştırmalarında falan iş bitmiş havada değil” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde 1 Kasım yaşamamalıyız. İş bıçak sırtı olmamalı” açıklamasında bulunuyor.

Okunma Sayısı: 489

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.