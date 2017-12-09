Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "İsrail bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm." dedi.

Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararının, uluslararası hukuk, vicdan, adalet ve bölgenin gerçekleriyle bağdaşmadığını bildirdi.

ABD'nin Kudüs kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, Bu açıklama en büyük darbeyi Amerika'nın da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne vurmuştur. Tarih dünde kalırsa yazık, tarihi geleceğe taşımak çok önemli. Amerika'nın da altında imzası olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında aldığı 478 sayılı kararını son açıklamayla Amerika yok saymıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Altında imzan var ve bugüne gelmiş bu iş, şimdi ise sen bu imzayı inkar diyorsun. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin dahi dikkate almadığı, itibar etmediği bir Birleşmiş Milletler'in diğer ülkeler nezdinde itibarı ve inandırıcılığı olamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir." dedi.

Erdoğan, Trump'ın 'Ben yaptım oldu.' anlayışıyla hareket etmek istediğini belirterek, "Dünyayı yönetmek bu kadar, kusura bakmayın, kolay değil. Güçlü olmak size bu hakkı vermez. Hele hele büyük ülkelerin liderleri, buradan sesleniyorum, dünyada çatışmakla değil, barıştırmakla görevlidir. Bunu yapması lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kudüs'ün kaderinin 1967'den beri hiçbir hukuk, ahlak tanımadan Filistinlilerin topraklarını gasbeden işgalci bir devletin ellerine bırakılamayacağını belirtti. Bunun adının kuzuyu vahşi bir kurda teslim etmek olacağını söyleyen Erdoğan, "Kudüs bizim göz bebeğimizdir. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Kudüs bizim için bir kırmızı çizgidir, bu böyle bilinsin." dedi..