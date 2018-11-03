"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: İyi niyet eseri olmadığına inandığım bir karar

03 Kasım 2018, Cumartesi 12:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha hiç kimsenin, siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Danıştay kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar, bu konudaki kararlılığımızı daha da arttırmıştır. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir ışık gibi algıladı."

***

'Öğrenci Andı' tartışmalarına ilişkin son durum?

Çağdışı andımız

Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı 'öğrenci andı' kararına ilişkin açıklama

Öğrenci andı dayatması sona erecek mi?

‘Danıştay’ın kararı vesayetçi sistemin yansıması’

Dayatma hortlamasın

Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

Dayatmaya hayır

Askerî vesayet hortlatılıyor mu?

'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

AA

Etiketler: erdoğan, danıştay, öğrenci andı
Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: İyi niyet eseri olmadığına inandığım bir karar

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin dünya basınından yeni iddialar

    Bakanlıktan "Hançer-6 Operasyonu"na ilişkin açıklama

    Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

    7 milyon çocuk aç

    Hürriyet azaldıkça demokrasi geriliyor

    Koray Şener'den gelen acı haber herkesi üzdü

    Trump'tan "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" paylaşımı

    Dev derbide 2-2'lik beraberlik

    Guterres'ten dünyaya acil çağrı: Yemen uçurumun eşiğinde!

    'Hafta sonu da mesaiye devam edilecek'

    Zayıf olmak da ömrün kısalığına sebep olabilir

    "Büyük Dönüş Yürüyüşü" 32. haftasına giriyor

    UNESCO: Son 11 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

    Enflasyon sun’i olarak düşürülmek isteniyor

    Soruşturma Anayasa’ya aykırı

    Çiçek ithalatı da ‘sır’ oldu

    '6 nesil boyunca kıraat edilmiş'

    Eren Erdem hakkında karar

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ord. Prof. Dr. Anna Masala: O asırda Mevlânâ, bu asırda Bediüzzaman
    Genel

    Koray Şener'den gelen acı haber herkesi üzdü
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz kılan mutlaka Cennete mi gider?
    Genel

    Bediüzzaman’ın idealini Fuat Hoca gerçekleştirdi
    Ahmet BATTAL

    PTT neden katılım bankası kurmak istiyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yalanları silmek mümkün
    Cevher İLHAN

    Operasyon, “2. Sykes-Picot”u önleyecek mi?
    Genel

    Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor
    Risale-i Nur'dan

    Sünnet’i terk eden, edebi terk eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.