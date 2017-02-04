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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Erdoğan: Kanseri yenmek bizim elimizde

04 Şubat 2017, Cumartesi 14:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kanser Günü sebebiyle twitterdan bizzat yazdığı twitter mesajları yayınladı. Erdoğan mesajında kanser hastalığının erken teşhisine dikkat çekerek, "Yüzde 90 oranında dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kanser asla tedavi edilemez değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü Mersin programının ardından gece İstanbul'a geldi. Geceyi Kısıklı'daki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 13.00 sıralarında konutundan çıkarak, Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Erdoğan'ın konvoyu Kısıklı'dan çıkarken aynı anda başka bir konvoy da 15 Temmuz Şehitler köprüsünü geçerek Beylerbeyi Sarayı'na yöneldi.

BEYLERBEYİ'NDE ÖZEL GÖRÜŞME

Erdoğan'ın konvoyunu bekleyen bu ikinci konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte aynı anda Beylerbeyi Sarayı'na giriş yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beylerbeyi'ndeki Ofisi'nde özel bir görüşme gerçekleştireceğini  bildirdi.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ MESAJLARI

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle, twitter mesajları attı. RTE imzalı mesajlar şöyle:

"Kanser hastalığı, maalesef günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor. Ülkemizde her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, dünya genelinde 10 milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Yüzde 90 oranında dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kanser asla tedavi edilemez değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde.Tütün, alkol ve hareketsizlik gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız. Sağlık Bakanlığımız ve diğer kurumlarımızın erken teşhis konusunda yaptığı bilinçlendirme çalışmalarına el birliğiyle destek olmalıyız. 4 Şubat Dünya KanserGünü'nün bu hastalıkla ilgili farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. RTE"

MESAJLARI BİZZAT YAZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Milyona yakın takipçisi bulunan resmi Twitter hesabından zaman zaman bizzat yazdığı mesajlar da yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mesajların sonuna RTE imzasını atıyor.

DHA

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