"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Erdoğan, Katar'daki Türk birliğinde askerlere seslendi

16 Kasım 2017, Perşembe 10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin buradaki varlığının yegane sebebi dostluktur, huzurdur, güvendir, barıştır. Bir kardeşin bir kardeşe olan desteği neyse sizlerin buradaki varlığının anlamı da budur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'daki resmi temasları kapsamında ziyaret ettiği Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Komutanlıkta görevli personele hitap eden Erdoğan, "Hepinize ülkemden, 80 milyon vatandaşımdan selamlar getirdim. Türk milletinin her bir ferdinin selamı, sevgisi, duası sizlerle beraberdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri için Katar'ın gurbet olmadığını" söyledi.

"Sizlerin buradaki varlığının sebebi dostluktur"

Katar'da görevli Türk askerinin, öz kardeşlerinin evinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sizler, diğer ülkelerin yurt dışında görev yapan askerleri gibi değilsiniz çünkü sizlerin buradaki varlığının yegane sebebi dostluktur, huzurdur, güvendir, barıştır. Bir kardeşin bir kardeşe olan desteği neyse sizlerin buradaki varlığının anlamı da budur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor zamanlarda kardeşlerinizin, dostlarınızın yanında olmak, ecdadımızın bize bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Üstelik tarih boyunca bu desteğimizi bedeli ne olursa olsun vermekten çekinmemişizdir. Katar'da 2015 yılından beri mevcut bulunan birliğimizi, yaşanan son krizin ardından üç katına çıkartarak bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduğumuza inanıyorum. Gönül coğrafyamızın bu müstesna köşesinde görev yapan siz kıymetli askerlerimiz işte bu misyonla burada görev yapıyorsunuz.

Diğer yerlerde görev yapan askerlerimiz gibi Katar'daki kahramanlarımızdan beklentimiz şudur; silahınız ve yüreğinizle askeri vazifenizi icra ederken duruşunuz, sevginiz ve saygınızla da Katar halkının kalbini fethetmelisiniz. Bizim askerimizi diğer tüm askerlerden ayırt eden en önemli fark, görevini yaparken ahlakını, vicdanını, Allah korkusunu asla askıya almıyor olmasıdır. Bugün bir asır önce bırakıp gittiğimiz yerleri ziyaret ettiğimizde karşılaştığımız muhabbetin, sevginin, hüsnükabulün gerisinde işte bu gerçek vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin, Katar'da asırlar boyunca silinmeyecek, daima takdirle ve özlemle yad edilecek derin bir iz bırakacağına inandığını belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    261. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar askerleri sistematik olarak Arakanlı Müslüman kadınlara tecavüz etti

    AİHM’den Türkiye’ye 5 Aralık’a kadar süre

    Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

    Ekmek fiyatları açıklandı

    Türk domatesleri Rusya'ya ulaştı

    ABD: Bir an önce OHAL'i bitirin

    Suudi zenginlerin hesapları donduruldu

    Sağlık için 120 milyar lira harcadık

    Otomobilin içinden dram çıktı

    İran depreminde ölü sayısı artıyor

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?

    Başsavcı, Yargıtay'ın kararını eleştirdi

    AB, Almanya’yı şikayet edecek

    Dev firmalara çocuk işçiliği suçlaması

    Uçaklarda yeni dönem: 'Hava polisi' geliyor

    Ağrı'da çatışma: 1 asker yaralandı

    'Paradise Belgeleri' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Fıskiyesi de gitti

    Kimsenin yasağı dinlediği yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcular, Kemalizm ile barış(a)maz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden önce, zaferden sonra
    Mikail YAPRAK

    Ey demir gibi sarsılmaz kardeşler!
    Genel

    ABD: Bir an önce OHAL'i bitirin
    Cevher İLHAN

    Faturayı İnönü’ye çıkarıp...
    Caner KUTLU

    İttihad-ı İslâm medeniyetin gereğidir
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî hayatını berbat etmek, kâr-ı akıl değil
    Faruk ÇAKIR

    Köy hayatına teşvik
    İbrahim ERSOYLU

    İstibdadın yol açtığı kayıplar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.