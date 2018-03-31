Erdoğan, kimi kastetti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu söyleyen arkadaşların kendisini üzdüğünü söyledi.

“Arkadaşlar bu tür yanlışı yaparlarsa affedilir yanı olamaz” diyen Erdoğan’ın bu sözleri, özellikle, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Mehmet Şimşek’e tepki verdiğini akıllara getirdi.

ERDOĞAN, KİMİ KAST ETTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kast edip etmediği ise kamuoyunu meşgul etti.

ERDOĞAN NELER DEDİ?

Erdoğan konuşmasının devamında kullandığı bazı başlıklar ise şöyleydi:

- Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslar arası camiaya vermesi gereken arkadaşlar bu tür yanlışı yaparlarsa affedilir yanı olamaz.

- Ortada büyümede büyük bir başarı var, biz yüzde 7.5 büyümeyi konuşurken, bunları söylüyorlar; insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?

- Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları, döviz spekülasyonlarının tavan yaptığı dönemde büyümedeki netice umarız herkese ders olmuştur.

- Teori başka pratik başka bir şey; bunları birleştirebilirseniz saygı duyarım; ama bunu başaramıyorsanız sen yoluna biz yolumuza.

- Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştıranlara kötü bir haber vereyim: Türkiye 2018’de yüksek büyümeyle üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları bozacak.

- Geçen hafta savunma sanayi firmalarımız yurt dışında katıldıkları tek fuarda 800 milyon dolarlık sipariş aldı.

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Şimşek neler demişti?

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber’de katıldığı programda soruları cevaplayan Mehmet Şimşek şirketlerin döviz borçlarını yönetemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

‘‘Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy’nin lâfı var; ‘çatıyı güneşliyken tamir etmek lâzım.’ Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor, ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ’lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor, ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.”

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