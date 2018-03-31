"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan, kimi kastetti?

31 Mart 2018, Cumartesi 21:54
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu söyleyen arkadaşların kendisini üzdüğünü söyledi.

“Arkadaşlar bu tür yanlışı yaparlarsa affedilir yanı olamaz” diyen Erdoğan’ın bu sözleri, özellikle, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Mehmet Şimşek’e tepki verdiğini akıllara getirdi.

ERDOĞAN, KİMİ KAST ETTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kast edip etmediği ise kamuoyunu meşgul etti.  

ERDOĞAN NELER DEDİ?

Erdoğan konuşmasının devamında kullandığı bazı başlıklar ise şöyleydi:

- Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslar arası camiaya vermesi gereken arkadaşlar bu tür yanlışı yaparlarsa affedilir yanı olamaz.

- Ortada büyümede büyük bir başarı var, biz yüzde 7.5 büyümeyi konuşurken, bunları söylüyorlar; insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?

- Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları, döviz spekülasyonlarının tavan yaptığı dönemde büyümedeki netice umarız herkese ders olmuştur.

- Teori başka pratik başka bir şey; bunları birleştirebilirseniz saygı duyarım; ama bunu başaramıyorsanız sen yoluna biz yolumuza.

- Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştıranlara kötü bir haber vereyim: Türkiye 2018’de yüksek büyümeyle üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları bozacak.

- Geçen hafta savunma sanayi firmalarımız yurt dışında katıldıkları tek fuarda 800 milyon dolarlık sipariş aldı.

***

Şimşek neler demişti?

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber’de katıldığı programda soruları cevaplayan Mehmet Şimşek şirketlerin döviz borçlarını yönetemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

‘‘Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy’nin lâfı var; ‘çatıyı güneşliyken tamir etmek lâzım.’ Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor, ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ’lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor, ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.”

***

Okumak için tıklayınız:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Sıkıntılar en çok kura yansıyor, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz

 

Borçlar da büyüdü

Dış borçlar milli gelirin yarısını aştı

Karamollaoğlu: Özelleştirme gelirinin 3.5 katını faiz lobisine ödediler

Etiketler: erdoğan, şimşek
Okunma Sayısı: 554
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek enflasyon yıl boyunca sürecek

    Erdoğan, kimi kastetti?

    Yüksek yargıya da verilmişti: Milletvekilleri ve generallere yeni haklar geldi

    'İsrail, sivillere karşı savaş için plan yapıyor'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Kardak' tepkisi

    Hukuksuzluk ve zorbalıkta sınır tanımayan İsrail'e tepkiler devam ediyor

    Endonezya ve İngiltere'den İsrail’e kınama: ''Dehşet verici''

    Galatasaray ile Trabzonspor, 125. kez karşı karşıya gelecek

    İngiltere'den Gazze açıklaması: Kaygı duyuyoruz

    'Zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar'

    ABD, İsrail'in kınanmasına engel oldu

    Trabzon Havalimanı'ndaki tehlikeye dikkat çekti!

    Yerlikaya'dan ''çok önemli düzenleme'' hakkında açıklama

    Çeyrekten grama, 18 ve 22 ayardan 14 ayara dönüş...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a uyarı!

    Resmi Gazete'de yayınlandı: Kombilerde yeni dönem 21 Nisanda yürürlüğe girecek

    Suriye konulu zirve 4 Nisan'da Ankara'da

    İsrail'e ait İHA düştü

    TSK: 3820 terörist etkisiz hale getirildi

    Ankara'daki metro kazasına ilişkin Mustafa Tuna'dan açıklama

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Terör örgütü üyeliğinde kastın ispatı
    Mağdur Kürsüsü

    Aynı saniyede, aynı telefona 5 arama gelir mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Varna’ya
    Genel

    Önyargılardan kurtulalım
    Risale-i Nur'dan

    Zalime zillet gösterme, mazlûmu zelil etme
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk OHAL’den günümüze
    Genel

    ''Özgürlüğüne kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz"
    Faruk ÇAKIR

    Köleleşme riski
    Cevher İLHAN

    “Mühürsüz” muhatarası
    Hasan KOÇ

    Alâkasız hadiseleri bahane etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.