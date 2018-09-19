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19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Erdoğan: Kriz miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın

19 Eylül 2018, Çarşamba 14:50
Gaziler Günü Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Törende konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve döviz kuruna ilişkin, "Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara da aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, Amerika değil. Türk Lirası'nın hükmü vardır. Alışverişini de Türk Lirası ile yaparsın. Zaruretler ayrı konulardır" dedi. 

"HAKKINIZI BİLİN SAKIN AÇIĞA DÜŞMEYİN"

Gazi ve şehit yakınlarına sağlanan imkanlara değinen Erdoğan, "Hakkınızı bilin sakın açığa düşmeyin. Devletimizin sağladığı imkanlar sadece vefadır yoksa lütuf değildir" dedi. 

"KRİZ, MİRİZ FİLAN SAKIN HA BUNLARA ALDIRMAYIN, BUNLARIN HEPSİ MANİPÜLASYONDUR" 

Ekonomi ve döviz kuruna ilişkin Erdoğan, "Cumhuriyet'i inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz. Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara da aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, Amerika değil. Türk Lirası'nın hükmü vardır. Alışverişini de Türk Lirası ile yaparsın. Zaruretler ayrı konulardır" diye konuştu. 

(İDLİB MUTABKATI) "SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE BARIŞA BİR ADIMDI" 

İdlib mutabakatına ilişkin Erdoğan, "Dedik ki; 'İdlib'te artık kan dökülmesin. Gözyaşı dinsin. Ne adım atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım. ' 12 madde sıralandı imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde barışa bir adımdı. İnşallah devamı gelir" dedi. 

"SON 45 GÜN İÇİNDE ELE BAŞLARI DAHİL TOPLAM 366 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" 

Törende konuşan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadeleye ilişkin, "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde ülkemiz  bir çok tehdit ve tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vatanımızın bütünlüğüne devletimizin bekasına asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen bu tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi maksadıyla yurt içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar  düzenlenmiş büyük başarılar elde edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsek şehit kalırsa gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürmektedir. En son terörist kalana kadar mücadele devam edecektir. Bu kararlı mücadelenin sonuçları şu şekilde: son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda, hava harekatlarında ele başları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Nerede olurlarsa olsunlar terör örgütü üyelerinin yeri tespit edilecek ve tamamı etkisiz hale getirilecektir. Ancak bu şekilde terörle mücadelemiz son bulacaktır" açıklamasında bulundu. 

DHA

Etiketler: erdoğan, gaziler günü
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