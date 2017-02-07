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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Erdoğan kürsüden talimat verdi

07 Şubat 2017, Salı 15:18
TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep beraber gecikmeden eleman alımlarını başlatalım. Bunu sizlerle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum."

TOBB Ekonomi Şuras'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. iş dünyasına seslendi: "Hep beraber gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar ciddi bir dönüşümü yakalamalıyız. Bunu sizlerle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum."

Erdoğan'ın konuşmasından bazı notlar:

"İŞ ADAMLARIMIZ 15 TEMMUZ'DAKİ DURUŞUYLA TAKDİRİ HAK ETTİ"

"Biz hep istişare ile yol aldık. Bugün de böyle yapıyoruz. 30 temsilcimizi dinleyeceğiz. İnşallah istişarelerimiz 2023'e hedeflerimize daha iyi bir şekilde yürümemizi sağlayacak. İşadamlarımız 15 Temmuz darbe girişimindeki sağlam duruşlarıyla takdiri hak etti. İş dünyasının da FETÖ'den temizlenmesi açısından çalışmalarını bekliyorum. Terör örgütlerinin tamamen başını ezmeden güvenle yolumuza devam edemeyiz. Gelecek nesiller için yürütülen mücadeleye destek vermeniz şarttır. Güçlü geleceğimiz için yaptıklarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 80 milyon vatandaşımız, Türkiye sınırları içinde ve dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna yeni İstiklal Savaşı diyoruz. Sınırımızdan, ekonomiye kadar her alanda saldırı alıyoruz."

"EKONOMİK TERÖR VAR"

"Terör örgütleri ülkemizde eyleme yönlendiriliyor. DEAŞ'ın eylemlerinin akılla izah edilecek bir yanı yok. Ülkemizin güvenliğinden öte istikbalini de saldırı altına alıyorlar. Ekonomik terör de var. Türkiye ne zaman güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa hemen ekonomiyi durdurma, faiz manipülasyonları beraberinde geliyor. Sadece içerde değil, dışarıda da zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının adımların altında ne yatıyor? Ekonomik terör. "Biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz?" konusuna eğilmişler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşu iş dünyasını etkileyemez. Bazı çevrelerin kendi siyasi çıkarları uğruna bu koroya katıldığını görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzu anlamayanlar geminin kaptanını sevmediği için geminin direğini devirmeye çalışıyor. Milletimiz tüm bunları görüyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan var. Biz bunun etrafında bütünleştik. Biz 80 milyonu sevdik. Biz yürüyen cesetler değiliz. Ruh dünyasında bütünleşmiş bir milletiz."

"MİLLETE BORCUMUZU İSTİHDAM İLE ÖDEYELİM"

"Bu kahraman millete karşı borcumuzu ödeyebilmemiz için bir fırsat var. O fırsat istihdamı artırarak son dönemde yeniden yükselişe geçen işsizliğin önüne geçmek. Ben tabi en az bir derken dar kapasiteli işletmeleri kastediyorum. Yüzlerce işçi çalıştıran biri daha önemli bir katkı sağlayacak. Bu işin bereketi var. Bu işi Konukoğlu açar, ardından Sabancı, Kale grubu gelecektir. Tabi Koç grubu burada boş durmayacak. Bakın buradan çağrıyı daveti yaptık.

Hep beraber el ele vermek suretiyle gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalamış olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.

Bu sefer İnşaallah, 2010- 2011'deki rekoru da kıracağız. İnşaallah, 2017 sonunda her ilin her sektörün itihdam şampiyonlarını ödüllereceğiz.''

"İŞSİZLİKTE ORANI GÜMBÜR GÜMBÜR ÇÖKERTMEMİZ LAZIM"

"İşsizlikte bu şekilde oranı gümbür gümbür çökertmemiz lazım. Ondan sonra o kredi derecelendirme kuruluşlarını göreceğiz. Ne gerekçeler yazmışlar aman Ya Rabbî! Anayasa referandumu falan.. Sana ne ya referandumdan? IMF'ye öyle dedik. "Eğer bizi yönetmeye kalkarsanız o zaman kusura bakma." Biz bu günlere böyle geldik böyle gidiyoruz."

VALİLERE TALİMAT

"Valilere talimatı veriyorum. İstihdam seferberliğine en iyi neticeyi almak üzere tüm şehirler katılacak. Belediyelerin de katkıda bulunacağını ifade etmek istiyorum.

Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır.

Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran faizdir.''

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