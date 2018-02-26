Erdoğan, Macron'la Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Macron'a bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, 'Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini' belirtti.

Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği ifade edilen görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi.

Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi.

Kıbrıs'a da değinilen görüşmede Erdoğan'ın, 'münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında Kıbrıs ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattığı' kaydedildi.

Erdoğan ve Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını teyit etti.