Erdoğan: Medya ile demokrasi olmaz

Yeni akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Medya ile demokrasi falan olmaz. Bir zamanlar ülkemizi de medya yönetiyordu. Dördüncü kuvvet falan. Demokrasi diyorsun, demokrasi derken halkı bir kenara koyup medya diyorsun. Demokrasi gücünü halktan alır. Biz halkımız ne diyor, ne puan veriyor ona bakarız” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti; “Batı’nın medyasında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, ‘medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin.’ Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür. Bir siyasetçi de medyasından korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir. Akademisyenlerimiz de kendi mecralarında ülkemizin doğrularını anlatarak bu mücadeleye katkı verebilir diye düşünüyorum. Sosyal medya dedikodularının yayıldığı bir ülke olarak bu dayanışmayı göstermeye mecburuz.

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