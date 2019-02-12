Erdoğan: Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ve partisine saldıranların hedefinin Türkiye olduğu görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, “marketçilerin terör estirdiğini” söylerken “Baktılar, kur, faiz, algıyla olmuyor ülkemizi patlıcan, domates, biber üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu” diye konuştu. Erdoğan şunları söyledi; “Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacağız, oralarda dinlenme fırsatı yakalayacağız, devlet ne için var bunun için var, AK Parti yatıyor kalkıyor bunları düşünüyor. İstanbul’da 4 buçuk yıl belediye başkanlığı yaptım. Bunlar ‘Erdoğan’ı nasıl indiririz’ dediler. İndirdiler ve cezaevine gönderdiler ama her şeyde hayır var. Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Baktılar, kur, faiz, algıyla olmuyor ülkemizi patlıcan, domates, biber üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu. Marketlerde neler varsa tanzim yerlerinde satacağız çünkü bunlar terör estirdiler.” AA

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