Yerel seçimlerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Millete ders vermek için, sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar" dedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında sık sık CHP'ye yüklenen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "24 Haziran'dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak, 31 Mart'tan da tarihi bir zaferle çıkmamız şart. CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart'ta millete ders vermek için, sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar. Dörtlü bir ittifakla karşımızdalar, bu zillet ittifakıdır. Erdoğan Millet İttifakı'nı 'yıkım ittifakı' olarak niteledi "Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktılar. Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. CHP ne demek biliyor musunuz? CHP; çöp, çukur, çamur demektir. CHP; hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP; kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP; bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi yıkım ittifakının eline geçmekten korusun. Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı… Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor."

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