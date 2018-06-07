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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Erdoğan: 'Millet kıraathaneleri'nde gençlerimiz, yaşlılarımız kitap okuyacak

07 Haziran 2018, Perşembe 19:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde Hataylılara hitap etti.

"Tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum"

Erdoğan, "Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum." dedi.

"Millet kıraathaneleri kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak." dedi.

"Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle?"

Erdoğan, "Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle? Bırakıp gidecek misin onu söyle? Bay Kemal yapmadı, sen de onun talebesisin, senin yapacağına da biz güvenmiyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bay Muharrem'in, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye yönelik bir şey bulamazsınız."

Erdoğan, "CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor. CHP delegelerinin genel başkanlık için bile yeterli görmediği bir şahsı 'gel buraya Muharrem, gel bakalım Muharrem' diyerek cumhurbaşkanlığına aday gösteriyor. Siyasi kariyerinde tek bir başarısı, tek bir becerisi, milletin faydasına tek bir dikili ağacı dahi olmayan birinden Türkiye'yi yönetmesini bekleyebilir miyiz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eli kanlı caniler için kullanmadığınız, kullanamadığınız ifadeleri Afrin'i terörden temizleyen kahramanlar için kullanıyorsunuz. Bu ne edep dışılıktır." dedi.

AA

Etiketler: erdoğan, seçim
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