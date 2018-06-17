Erdoğan: Namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen AKP mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

Erdoğan, "Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." dedi.

'Haddini bil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil." dedi.

Erdoğan, "İstanbul, CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir." ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İnce) Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?" şeklinde konuştu.

'Havsalan böyle bir havalimanını alır mı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Muharrem senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'...Kanal İstanbul...'Ne işimiz var 'diyor bizim Kanal İstanbul'la..Hale bak hale..." diye konuştu.

'Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli." ifadelerini kullandı.

'Yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaslı ada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz. O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?" ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de..." diye konuştu.

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