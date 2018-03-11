Erdoğan, NATO çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor" dedi.

Bolu'da partisinin 6. olağan il kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, NATO'ya yönelik Suriye davetini yineledi. "Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın?" diye soran Erdoğan, şöyle konuştu: "911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim?" AA

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