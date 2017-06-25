Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım

AKP'liler ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin YPG'ye silah vermesine yönelik kararına bir kez daha tepki gösterdi. Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Erdoğan, "O zaman NATO'nun gözden geçirilmesi lazım" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şunlar: "Bugün asıl anmamız gereken şehitlerimiz ve gazilerimiz." "Türkiye bir yandan terör örgütleri ile savaşırken diğer yadan diplomatik ayak oyunları ve ekonomik suikastlerle aynı anda mücadele ediyor." "Bu can bu tende oldukça beraberiz. Biz milletimiz için bu savaşı kazanmak istiyoruz." "Suriye'de terör koridoru kurma girişimi Fırat Kalkanı ile önledik ama müttefik bildiklerimiz terör örgütü ile işbiriği yapıyor." "Suriye nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına asla müsade etmeyeceğiz. Destek verenler de bu gerçeği görecekler. Türkiye bir çadır devleti değildir bunu herkes bilsin." "Türkiye'ye saldıranların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceğiz." "Suriye'de sectiğimiz terör örgütü ile nasıl bir geleceğizi olur bilmiyorum ama bizimle bir geleceğiniz olmayacağını bilmelisiniz." "Yılanları besleyenlerin damarlarında o zehirle uyanacakları günler çok yakın."

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