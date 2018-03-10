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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: Niye gelmiyorsun? Neden? İsim mi açıklayacağım?

10 Mart 2018, Cumartesi 17:50

'3213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin'e. İnşallah Afrin'e girdik, giriyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından 2 bin kilometrekarelik alan temizlendi, 140 bin kişi geri dönmüştü. Burada da 2 bin kilometrekarelik alan var. Bu süreç bittiğinde orada yaşayan kardeşlerimiz topraklarına geri dönecek. 15 Temmuz'da olduğu gibi yine Afrin'de destan yazılıyor. Şu an 900 kilometrekare alan terörden temizlendi. Biz askerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi, evlatlarımızı korusun. Bizim Suriye'de tek bir amacımız var. Sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Kendi güvenliğimizin dışında Suriyeli kardeşlerimizin de dönmesini sağlamaktır. Biz bu işgal güçlerini çok iyi tanırız. Biz sadece kendimizi ve dostlarımız için güvenli bir gelecek istiyoruz. Terörü destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını biliyoruz. Onların üzerine gidiyoruz. Bize kimse yan bakmasın, yanlış yapmasın. Bize yanlış yaparlarsa iki elimiz iki gözünün üstünde olur. Bunlar zannettiler ki PYD'de destek verince Türkiye sadece seyreder zannettiler. Geç o işi."

'AFRİN'E GİRMEK 3 GÜNLÜK İŞTİ'

Afrin'de Türkiye'nin çok hassas davrandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz tek bir masum bile maddi manevi zarar görmesin diye, kendi askerlerimiz kendi hayatını riske atıyor. Teröristler sivillere kadınlara zarar veriyor. Biz hassasiyetlerimizi ortadan kaldırsak Afrin'i ele geçirmek 3 günlük bir işti. Ama biz hassasız. Varil bombalarını nasıl indirdiklerini, Irak'ta neler yaptıklarını biliyoruz. Ama biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Hem dinimiz hem kültürümüz gereği asla yıkmanın yok etmenin peşine düşmedik, düşemeyiz. Biz millet olarak tarihimiz boyunca kuruluşun dirilişin yaşatmanın peşinde koşuyoruz. Cerablus'u El Rai'yi, Azez'i nasıl teröristlerden temizledikten sonra tüm altyapı hizmetleriyle ayağa kaldırdıysak Afrin'de de aynısını yapacağız. Sonrasında Münbiç'ten başlayıp oraları terörden temizleyeceğiz. Oralarda da aynısını yapacağız. Biz yardım isteyen kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. Amaç tamamlandıktan sonra asla oralarda kalmayıp kardeşlerimize teslim edeceğiz."

NATO'YU ELEŞTİRDİ

Terörizme karşı samimi olanların şimdi Türkiye'nin yanında yer alması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları vurguladı:

"Gerçekten terörizme karşı samimi davranan kim varsa, Türkiye'nin yanında olmak zorunda. Ey NATO neredesin? Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? NATO nerede? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler, aslında güçleri yetse karşımıza çıkacaklar. Afganistan'da, Somali'de çağırdın, geldik. Şimdi ben çağırıyorum Suriye'de. Niye gelmiyorsun? Neden? İsim mi açıklayacağım? Gel. Adil davranın. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara inanmıyoruz. Samimi olun, üzerinize düşeni yapın. Lafa gelince insan haklarından mangalda kül bırakmayanlar, Suriye'de gözleri görmez, kulakları duymaz oluyor. Çünkü bunların derdi ağızlarından dökülen kavramlar, değerler değildir. Bunların tek derdi kendi çıkarlarını korumaktır. Bunların tek derdi coğrafyanın petrolüdür, yer altı kaynaklarıdır. Aksini söyleselerdi de en tepede terör örgütünün yanında olan, destekleyen devletler var. Kimsenin şüphesi olmasın, bu felaketten en büyük zararı bu terör örgütüyle al takke ver külahı içinde olanlar görecektir. Biz terörle mücadeleyi ve ikaz görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz."

DHA

Etiketler: erdoğan
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