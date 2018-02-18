Erdoğan: Obama döneminden bu yana defalarca aldatıldık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye yürürken Türk milleti ayağa kalkmışken Ankara'nı yerinde saymasını asla kabul edemeyiz. 2019'da Ankara'da AK Parti bayrağını en yükseğe dikmeye hazır mıyız?

Kim ne derse desin, hiç bu yapılan ajitasyonlara falan bakmayın. Bazıları diyor ki 'Diplomatik hareket kabiliyeti kısıtlandı.' Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir.

'ÖNCE BEN, SONRA DA ÇAĞRIYI YAPACAĞIZ, HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ'

İdlib'de, Afrin'de Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyorlar. Kararı verdiğimiz anda önce ben, sonra da çağrıyı yapacağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Ne diyor şair, 'yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan'. Sen yürümezsen millet arkandan yürür mü?

"İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür" diyerek kendilerini tankın önüne attılar.

Birileri kalkıp diyor ki gençlik şöyle gençlik böyle. Bizim gençlerimiz işte böyle dimdik ayakta.

'MİLLETİMİZİN HAYRANLIĞI KARA KARŞIMIZA KARA GÖZÜMÜZE HAYRANLIĞINDAN DEĞİL'

Milletimizin bu muhabbetinin kara kaşımıza kara gözümüze hayranlığından kaynaklanmadığını biliyoruz. Milletimiz bize kendisinin ve evlatlarının özgür ve müferreh geleceğini gördüğü için bize destek veriyor. Milletimiz bizi sürekli sınadı imtihan etti. Bu imtihanların hepsinden alnımızın akıyla çıktık ki bugünlere gelebildik. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevimizden haksız hukuksuz bir şekilde alındığımızda onbinler bizi cezaevinde karşılamıştı.

'EZER GEÇERİZ, ŞAKASI YOK'

Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok.

'YA BURALARI BIRAKIP GİDECEKLER YA SİLAHLARI GÖMECEKLER'

Şimdi, PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? 'Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz' dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyuhut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar.

'HEM MÜZAKERE EDERİZ, HEM MÜDAHALE EDERİZ'

Ama şu gerçeği de hiçkimse aklından çıkarmamalıdır. Söz elbette önemlidir değerlidir. Konuşmak müzakere etmek belirli konularda anlaşmak kıymetlidir. Biz asıl neticeye bakarız asıl sahada ne olup bittiğine bakarız hem müdahale ederiz hem sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. Bizim hiçbir operasyonumuz meşruiyet sınırları dışında değildir. Bu süreçte kendisine çeki düzen vermesi gerekenler karşımızdakilerdir. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl beklentilerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur. Biz çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Türkiye olarak hiçkimsenin hakkına girmedik ki geri adım atalım.

'OLMAYACAKSA KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESMEK ZORUNDAYIZ DEDİK'

Afrin'de sabır sabır sabır. (Eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde Zeytinlik harekatı olarak değerlendirilen hareketi defalarca konuştuk. Bir değil iki değil defalarca aldatıldık. Yaptık yapıyoruz geldik bugüne. 'Olacaksa olacak. Olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız' dedik. Niye? Orada kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG, bu teröristler bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz.

Biz ABD'ye dedik ki Rakka'ya birlikte girelim. Biz sizinle stratejik ortağız ama siz YPG'yle beraber hareket ederseniz dikkat edin bir terör örgütü başka terör örgütüyle temizlenmez. Tarih sizi bununla anacaktır dedik.

Bizim terör örgütlerinin her çeşidiyle mücadele edecek gücümüz var.

'IŞİD'LE GERÇEK ANLAMDA SAVAŞAN VE KAZANAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR'

DAEŞ'le gerçek anlamda savaşan ve kazanan tek ülke Türkiye'dir.

Terör örgütlerini tepelemek bizim için vaka-ı adiye'dendir.

'TALİMATI VERDİM, BUNDAN SONRA ABD'DEN BİR TANE SİLAH ALMAYACAĞIZ, KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'

Biz bunlardan (ABD'den) silahlı İHA istiyorduk. Bize kongre izin vermiyor diyorlardı. Polisimize tabanca istiyoruz, 'Kongre'den izin çıkmadı'. Arkadaşlara talimat verdim bundan sonra bir tane silah almayacağız. Zira bu silahları zaten biz üretiyoruz. Silahlı silahsız İHA'ları artık biz üretiyor muyuz? Elhamdülillah. Silahlı silahsız İHA'larımız Afrin'de bunlara kan kusturuyor evelallah.

'ABD'NİN VERDİĞİ SİLAHLARI ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ'

Bizim müttefik diye baktıklarımız, bunlara uçak hariç, çünkü uçakları zaten kendileri kullanıyor, hepsini verdiler. Konuştuğumuz zaman biz vermiyoruz diyorlar. Yahu yapmayın veriyorsunuz, biliyoruz. Biz adım adım takip ediyoruz.