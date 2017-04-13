Erdoğan: OHAL'in uzatılmasına ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'partili cumhurbaşkanlığı' sistemini getiren ve 'tek adam' oluşturacağı gerekçesiyle eleştirien anayasa değişikliği referandumuna 3 gün kala Tvnet, Beyaz Tv ve TGRT Haber ortak yayınında konuşuyor.

"Evet'in çok çok iyi bir konumda olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanan Erdoğan, çok fazla sayıda kararsız kalmadığını ve bu kesimin büyük oranda 'Evet'e eğilimli olduğunu iddia etti. Erdoğan, olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılması konusunda herhangi bir mani olmadığını söyledi ve "OHAL'e ihtiyacımız yok mu, var. MGK tavsiye eder, Bakanlar Kurulu karar alır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Meydanların diline önem veririm. Dün Erzurum'da aynı şekilde adeta meydanlar patlarcasına, yollar, balkonlarda her yerde bizimle kucaklaşmak isteyen halkımız vardı. Şanlıurfa'da bu defa çok daha farklı bir meydanda miting yaptık. Milletimizin bir karar, işi hazmetme noktasına geldiğini görüyorum. Bazı sorularıma aldığım cevaplarla artık milletimiz işi benimsemiş.

'Evet'te çok ciddi bir tırmanma var

Kamuoyu araştırmalarına da bakınca artık 'evet'te çok çok ciddi bir tırmanma söz konusu. 'Hayır'la ilgili bir inişin burada olduğunu görüyoruz. Evet'e olan ilgi alaka gayet iyi bir noktada. Bildiğim inandığım şey, şu anda gördüğüm ve bizimde bu konuda müşterek hareket ettiğimiz bazı araştırmacı şirketler evetin çok çok iyi bir konumda olduğudur. Ben çok kararsız kaldığına inanmıyorum. Kararsızlar şöyle olabilir siyasi partili olup da umduğunu bulamayanlar olabilir. Kararsızlar 'Evet'e eğilimli.

'Evet' çıkarsa ekonomide çok ciddi bir sıçrama olacak

Pazar günü bu ülkede hakikaten sandıklardan 'evet' çıkarsa ekonomide çok ciddi bir sıçrama olacaktır. Niye? Türkiye'nin artık bileklerindeki prangalar koparıp atılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede iki lider, Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekti.

Ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, İdlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldırı da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladı.

Görüşmede, iki lider, söz konusu saldırının, bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını destekledikleri belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine işaret eden iki lider, ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda da mutabık kaldı.