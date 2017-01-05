Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)

CHP Milletvekili Muharrem Erkek Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın OHAL ile ilgili sözlerini hatırlattı. Erdoğan 2010 yılında muhalefete seslenerek şunları demişti: “O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği.”

Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın OHAL ile ilgili sözlerini hatırlatan CHP Grubu adına Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Erdoğan’ın 2010 yılındaki sözlerini aktardı. Erdoğan’ın birbirinden farklı olan konuşmalarını paylaşan Erkek şunları dedi: “Ne diyor Erdoğan? ‘Terör örgütü Şemdinli’de vuruyor. İstismarcılar anında Ankara’dan ses veriyor. Terör örgütü ‘OHAL yeniden ilan edilsin Türkiye yeniden 1990’ların Türkiye’si olsun Türkiye üçüncü dünya ülkesi gibi görünsün’ diye kanlı eylemler yapıyor. Ankara’dan birileri anında terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor. Malum muhalefet partisi, MHP ‘OHAL ilân edilsin.’ diyor. O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden olağanüstü hal dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hal terörü derinleştirdi, halkı mağdur etti, terörün istismar zeminini güçlendirdi. Olağanüstü hal istemek, terörün diline teslim olmaktır’ diyor. Olağanüstü hale ‘evet’ diyenler için söylüyorum, demek ki terörün diline teslim oluyorsunuz, teröre hizmet ediyorsunuz.” Kuzu: OHAL’de anayasa değiştirilemez Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlık Sistemi’ne geçiş anayasası için danışmanlığını da yürüten anayasa profesörü AKP’li Burhan Kuzu’nun 1993 tarihli kitabındaki bölümü de okudu. Erkek, Kuzu’nun “OHAL süreçlerinde anayasayı değiştiremezsiniz, çünkü OHAL sürecinde olağanüstü yetkiler kullanan organların bu yetkilerle bir anayasa değişikliğine gitmesi demokrasiyi temelinden zedeler” ifadesini kitabından aktardı. Erkek’in bu örneği verdiği sırada TBMM sıralarından AKP İstanbul Milletvekili Kuzu’nun, kendi kitabındaki ifadeler için “Öyle bir şey yok” diye karşı çıkması dikkat çekti.

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