Erdoğan: Orada 'Tuğla mı dizeceğiz?' diyenler var

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet kütüphaneleri'nin ne olduğunu anlamayanlar var. Orada 'tuğla mı dizeceğiz' diyenler var." dedi.

'EVLADIM NİYE KREDİ İSTEMİYORSUN?'

Erdoğan: Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor, evladım illa da burs yok

Kitap okuma, nitelikli akademik eserler üretme, bilimde çığır açan buluşlar yapma konusunda hâlâ gerideyiz. İlmi açıdan geriye düşmemizle siyasi ve askeri açıdan geriye düşmemiz birbirini takip ediyor.

Herkes burs istiyor, evladım niye kredi istemiyorsun? Krediyi kim müraacat ederse alıyor zaten. Ödemeye gelince zaten faiz yok. Sigortalı işe girdiğin zaman çok düşük taksitlerle ödüyorsun.

'ORADA 'TUĞLA MI DİZECEĞİZ? DİYENLER VAR'

"Ülkemizdeki kafe denilen vakit öldürme mekanlarının kütüphanelerimizden çok daha yaygın, çok daha dolu, çok daha kalabalık olması üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirmeye başladığımız millet kıraathanelerinin vakit öldürülen değil, değerlendirilen yerler olarak yepyeni bir vizyonu ortaya koyacağına inanıyorum.

Millet kütüphaneleri'nin ne olduğunu anlamayanlar var. Orada 'tuğla mı dizeceğiz' diyenler var. Kıraathanenin anlamı ne anlamıyor. Her açılışı yaptığımızda orada üniversiteli öğrencilerimizi kitaplarının başında gördüğümüzde gurur duyuyorum. Her millet bahçesinin bir köşesinde bir millet kıraathanesi tüm illerimizde yayılacak."

Hepsi dijital ortamda kayda alınacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphane inşa edildiğini söyleyen Erdoğan, "Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul'umuzda, tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5-6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak" dedi.

"Üniversitelerimiz uzun yıllar kendilerini esir alan statükonun baskıcı, formatlayıcı, hürriyetleri kısıtlayıcı atmosferinden büyük oranda kurtulmuştur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk üniversiteleri her ne kadar imtiyazını kaybedenler aksini iddia etseler de 2002 öncesine göre hem altyapı imkanları hem de akademik özgürlükler bakımından çağ atlamıştır. 28 Şubat döneminin faşist zihniyetinin üniversitelerimizde sebep olduğu tahribat önemli ölçüde giderilirken üniversitelerin kapıları tekrar milletin evlatlarına açılmıştır."