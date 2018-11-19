Erdoğan - Putin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

TürkAkım Projesi'nin deniz bölümü tamamlandı Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in saat 16.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü. AA

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