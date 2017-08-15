Millî Görüş çizgisinin yayın organı Millî Gazete’nin yazarı Ahmet Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Reisçiler’den rahatsız olduğunu iddia etti.

Yavuz’un ‘Vekilinden, iktidara dört barış önerisi!’ başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: “AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a ‘Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?’ diye sordum. ‘AK Parti 4 şey yapmalı?’ diye doğrudan söze girdi. Dedi ki: BİR: Saadet’le barışacak. İKİ: HDP’de yüzde 2 civarı oyumuz var. Kürtlerle barışacak. ÜÇ: MHP’den, BBP’den gelmiş yüzde 10’a yakın içeride oy var. Ülkücü kesim içeride yeterince temsil edilmiyor. (MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’e gidebilecek 4-5 puan var.) O kesim iyi temsil edilecek. Barışılacak! DÖRT: Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. (Eski Cumhurbaşkanı) Abdullah Gül, (Eski Başbakan) Ahmet Davutoğlu gibi… Duyumlarımıza göre; Erdoğan, ‘Reisçilerden’ rahatsızmış! Davutoğlu’na yakın isimlere de danışacakmış! Sizce Erdoğan, dört barış önerisini yol haritasına dönüştürür mü?”