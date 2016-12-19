Erdoğan: Rus Büyükelçi'nin katledilmesini nefretle kınıyorum

"İlişkilerimizi bozmaya yönelik bir provokasyon. Suikasti nefretle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırıya ilişkin, "Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir." dedi.

Erdoğan, bu akşam saat 18.57 itibariyle Çankaya Belediyesi'ne ait sanat galerisinde Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınadığını söyledi.

Diplomatlar arasında müstesna bir yeri olan Karlov ile bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanını Külliye'ye getirdiğinde, Türkiye- Rusya ilişkileri ve Türkiye- Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akşam Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ile bu olayı sıcağı sıcağına değerlendirme imkanımız oldu ve tabii olayı başından itibaren, gerek şahsım gerek Başbakanımız gerek İçişleri Bakanımız gerek Sağlık Bakanımız bütün ilgili arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum. Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir.

Bu akşamki görüşmede özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü çok daha farklı olması konusunda da mutabık kaldık. Kendileri özellikle bizlerden Rusya’nın büyükelçilik, başkonsolosluk gibi bu tür merkezlerindeki güvenlik tedbirlerinin arttırılması noktasındaki ricaları oldu. Bunun yanında özellikle kendileri bizim de ısrarımıza rağmen Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçakla aldırma talebinde bulundular. Bir soruşturmayla ilgili bir operasyon merkezini kendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli olacağı ifadesini kullandılar. Bizler tüm bunların müşterek olarak yapılmasında bizim açımızdan da herhangi bir sıkıntı yok dedik, olabilir dedik ve bu konuyla ilgili de bütün başta Sayın Başbakan olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımıza da gerekli talimatı verdik."