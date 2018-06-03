Erdoğan saraya geldi, CHP bayrakları indirildi

Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki evinden çıktı. Konya’ya hareket etmek için Yeşilköy Havalimanı’na geçmeden önce gittiği Beylerbeyi Sarayı’nın önündeki CHP bayrakları, Erdoğan saraya girdikten kısa süre sonra zabıta ekiplerince toplandı.
Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na girdikten kısa bir süre sonra Üsküdar Belediyesi’ne ait bir zabıta ekibi geldi. Zabıta ekibi, Beylerbeyi Sarayı önündeki kavşakta bulunan elektrik direğine asılı CHP bayraklarını indirdi.
Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, Beylerbeyi Sarayı önündeki Abdullahağa Caddesi üzerinde bulunan tüm CHP flamaları toplandı. Ekipler, topladıkları CHP flamalarını zabıta kamyonetine koyup götürdü. Beylerbeyi Sarayı’nda yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan, görüşmesinin ardından Yeşilköy Havalimanı’na geçip Konya’ya hareket etti.
Sputnik Türkiye