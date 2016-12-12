Erdoğan şehit polisin cenazesine katıldı

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Usta için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı. Öğle namazının ardından cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Namazın ardından Usta'nın cenazesi Çevik Kuvvet tören kıtası tarafından omuzlara alınarak araca taşındı. Şehit Haşim Usta'nın cenazesi, defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. DHA

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