Erdoğan: Şeker fabrikalarını satacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şeker fabrikalarının satışını durduracağı yolundaki beklentileri boşa çıkardı: “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük ve zarar ediyor.”

Hükümet önümüzdeki günlerde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Özelleştirmeye kamuoyundan gelen tepkilerin ardından iktidara yakın çevrelerde, Erdoğan’ın sürece müdahale edeceği yönünde haberler sızmaya başlamıştı. Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut daha da ileri giderek “Cumhurbaşkanı satışa asla izin vermez” cümlesini kurmuştu. Ancak son gelen haberler Bulut’u doğrulamıyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre konu AKP MKYK toplantısında gündeme geldi. Erdoğan toplantıda fabrikaların satışıyla ilgili “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük ve zarar ediyor. Özelleştirme zararı önleyecek şekilde yapılacak. 2002’den beri gündemimizde. Doğru olan bu. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi teminatı ve taahhütname alınacak. Pancar üreticisinin mağdur edilmeyecek, çünkü fabrikalar kapanmayacak” dedi.

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