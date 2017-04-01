"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Erdoğan: Tek bir şartımız var

01 Nisan 2017, Cumartesi 21:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söyleyecek sözü olan, projesi olan, derdi olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte yol yürümeye hazır olduklarını belirterek, "Tek bir şartımız var. Kimsenin elinde silah olmayacak, kimse bu ülkeyi bölmeye, bu milleti parçalamaya kalkmayacak" dedi. Erdoğan, "Barışın fedaisi biziz, özgürlüğün fedaisi biziz" diye konuştu.

Diyarbakır'da valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'ın Türkiye ile birlikte Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin müjdecisi olacağını söyledi. Erdoğan, tören alanını dolduranlara, "Şimdi Diyarbakır'dan öyle bir seslenelim ki tüm Türkiye duysun, tüm dünya duysun. Büyük Türkiye için evet mi? Güçlü Türkiye için evet mi? Müreffeh Türkiye için evet mi? İstikrarlı Türkiye için evet mi?" diye seslendi.

"HAİN ÖRGÜT HİÇ BİR VATANDAŞIMIZIN EVİNİ BAŞINA YIKAMAYACAK" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergani ve Bismil ilçelerine bu yıl doğalgazı vereceklerini, PKK terör örgütü yaptıkları yatırımları bombaladığını, bunlar hain ve alçak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar benim Kürt kardeşlerimi sevmiyor. Sormak lazım, burada belediyeler elinizdeyken ne yaptınız? Kayyumlar atandı, bakın her yer nasıl değişmeye başladı. Niçin Diyarbakır turizmde patlama yapmasın, neden? Terör olursa buraya ajan teröristler gelir, turist gelmez. Ajan teröristler buraya geliyor mu? Gelirler. Onların işi gücü karıştırmak. Onlar mikserdir mikser ama terör mikseri. Bölücü terör örgütü huzurun baş düşmanıdır. Kiralık katiller şebekesinden ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmaya kararlıyız. Hain örgüt artık hiç bir vatandaşımızın evini başını yakamayacak, hiç bir vatandaşımızın çocuğunu elinden alamayacak. Alırlar, nerede alırlar Avrupa'da alırlar! Türkiye'de alamayacaklar. Onların sosyal demokrat, sosyalist partileriyle PKK terör örgütü mensupları birlikte yürüyüşler yapıyorlar. Alman polis teşkilatının araçları içerisinde terör örgütünün mensupları oturuyor, afişlerini taşıyor. Böyle bir demokrasi olur mu?"

"TEK BİR ŞARTIMIZ VAR, KİMSENİN ELİNDE SİLAH OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yola kefenle çıktıklarını söylediği konuşmasında, devletin askeriyle, polisiyle, korucusuyla tüm kamu görevlileriyle halkın yanında olduğunu anlatan Erdoğan, "Temizlemeye devam ediyoruz. Artık devletin içinde sizi örgütün kucağına atacak kimse kalmayacak. Bizim muhatabımız sizsiniz. Biz söyleyecek sözü olan, projesi olan, derdi olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte yol yürümeye hazırız. Tek bir şartımız var; kimsenin elinde silah olmayacak, kimse bu ülkeyi bölmeye, bu milleti parçalamaya kalkmayacak. Dikkat ediniz. Türk demiyoruz. Kürt demiyoruz. Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Hepsini birden içine alan bir ifade kullanıyoruz. Tek millet diyoruz" dedi.

ALANIN ÜZERİNDEN SÜREKLİ İHA UÇTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış gerçekleştirdiği Diyarbakır Valiliği önündeki törende, alanın üzerinde sürekli insansız hava aracının (İHA) tur attığı gözlenirken, çevre binaların tepesinde de keskin nişancıların konuşlar konuşlandırıldı.

MİTİNG ALANINA ÇAKMAK VE ŞEMSİYE DE ALINMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da toplu açılış gerçekleştirdiği alanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Töreninin yapıldığı Diyarbakır Valiliği önüne çıkan bütün yollar, polis tarafından sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Alana girenler didik didik arandı, üzerlerindeki çakmak, sigara tabakları ve şemsiyeler de alana sokulmadı.

CUMHURBAŞKANI DİYARBAKIR'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Valiliği ziyaret etti. Valilikte basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da spor dallarında dereceye giren bazı sporcuları kabul etti. Bazı STK temsilcileri ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler geniş güvenlik önlemleri altında Valilikten havalimanına geçerek Diyarbakır'dan ayrıldı.

DHA

Etiketler: erdoğan, referandum
Okunma Sayısı: 845
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.