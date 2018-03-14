Erdoğan: Temenni ederim ki, Afrin akşama kadar düşmüş olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 46. Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Afrin Harekatı’yla ilgili olarak, “Afrin’e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur” dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamaları:

Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. Dünyada bu ikisini başaran az ülke vardır. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuz 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz 16 senede buna 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul YHT’den istifade ediyor. Eskiden sadece belirli bir kesimin faydalanabildiği hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. Eskiden lüks otobüs fiyatına şimdi uçakla gidebiliyorsun. Bugün THY dünyada en fazla noktaya uçan havayollarıdır.

Türkiye güçlenirken, büyürken hiçbir vatandaşımızın yoksulluğun pençesinden kıvranmasına rıza gösteremezdik. Şu anda tüm valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız hepsi sosyal yardım konusunda ilk müracaat kapısıdır.

Vesayet güçleri ile darbe heveslileri ile elbette bunların dışarıdaki destekçileri ile tarihi bir mücadele verdik, veriyoruz. Son 2 asırda neredeyse birbirinin kopyası saldırılarla, ihanetlerle mücadele etmiş bir milletiz. Çanakkale’de düşmana tarihinin en büyük hezimetini yaşattık ama bizim mücadelemiz orada bitmedi. İstiklal Harbi’ni de yakından takip ediyordu Akif. Şu anda müze olarak milletimize hizmet veren Taceddin Dergahı’na kapanan Akif, dünyadan ilişkisini keserek sabırsızlıkla beklenen şiirini 10 gün içinde bitirir. Meclis’te coşku ile gözyaşları içinde kabul edilen bu marş, öyle sıradan bir şiir, sıradan bir metin değildir. Bu marşımızın anlamını ve önemini çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz.

“EVDE TORUNUM MEHTERLE YÜRÜYOR”

İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamalar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.

“TEMENNİ EDERİM, AFRİN AKŞAMA KADAR TAMAMEN DÜŞMÜŞ OLUR”

Afrin’deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.

15 Temmuz gecesi biz milletimize bir çağrı yaptık. Haydi meydanlara dedik. Haydi caddelere dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. F-16’lar, helikopterler, tanklar bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara, caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık.

Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler başaramadılar. Şu anda yüzlerce binlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesi giymiş hainler içeride.

Dün Fırat Kalkanı Harekatı’nda, güya dünyanın en tehlikeli terör örgütü DEAŞ’ı bizim karşımıza diktiler. Biz 3000 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. El Bab’a indik ve tekrar aynı şeyi söylediler. DEAŞ’a karşı mücadele. Yalan söylüyorsunuz, yalan. Dürüst değilsiniz.

Zeytin Dalı Harekatı’nda yine aynı afra tafralarla karşımıza çıktılar. Bize şu silahları verin, kongreden müsaade çıkmadı. Şimdi de diyorlar ki, değişik silahlar var verelim, ver. Yine vermiyorlar. Kötü komşular bizi silah sahibi yaptı. Bizim şurada, şu mücadelede, Afrin’de, kullandığımız silahlarımızın tamamına yakını, yüzde 65 yerli. Bunları üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz.

74 Kıbrıs Barış Harekatı’nda susturma hareketı ile bizim bütün muharebemizi çökerttiler. Ne oldu? Biz ASELSAN’ı öyle kurduk. Şimdi, ASELSAN’da biz onun daha iyisini yapıyoruz.