Erdoğan tepki çeken KHK'yı savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışmaya, "Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız" diyerek tartışmaya nokta koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Afrika ziyaretinin son gününde Tunus'a geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, son günlerin tartışma konusu olan sivillere yargı muafiyeti hakkındaki KHK için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Hukuk devleti açısından kaygı verici' açıklamasını da değerlendirdi.

"Geçmiş cumhurbaşkanımızın muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür" diyerek sitemini belli eden Erdoğan şunları söyledi:

"Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir."

"Yanlış yorumlama olursa, gereken müdahale yapılır"

Erdoğan'a bu kararın "yanlış yorumlanabilir " eleştirileri de hatırlatıldı.

"Çıkarılmış olan yasal düzenleme son derece açıktır; biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız" diyen Erdoğan, "İddia edildiği türden, ilerde yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda, ya yargı ya da parlamento, gereği neyse yapar elbet. Bu KHK’lar biliyorsunuz zaten parlamentoya da gidecek. Biz KHK’lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Yaptığımız iş budur. Mesela, taşeronu da KHK’ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı. Yani onu KHK’ya koymamızın nedeni de süreci hızlandırma amaçlıdır. Ama o da elbette Meclis’e gelecek, orada tartışılacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.