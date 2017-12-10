Erdoğan: Trump'ın açıklaması yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı ile ilgili olarak, "Sözde ileri demokrasinin beşiği ülkelerde, ne yazık ki en temel hak ve özgürlükler fütursuzca katlediliyor." dedi.

"Trump'ın açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir"

Erdoğan, "Trump'ın açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymetiharbiyesi yoktur. Orayı başkent olarak ilan etmenizin, büyükelçilik binanızı oraya taşımanızın bizim nezdimizde bir kıymetiharbiyesi yoktur. Yok hükmündedir." şeklinde konuştu.

"Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz"

Erdoğan, "Kudüs bizim gözümüzün nurudur, Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"İstanbulumuzda İslam ülkelerinin liderlerini, hükümet başkanlarını, yetkililerini inşallah olağanüstü bir zirvede bir araya getiriyoruz. Burada belirleyeceğimiz yol haritasıyla bu kararın hayata geçirilmesinin hiç de öyle kolay olmayacağını göstereceğiz."