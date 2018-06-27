Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayın'nda kabulü başladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi. Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.