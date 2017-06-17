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Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

17 Haziran 2017, Cumartesi 16:12
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 'adalet' yürüyüşüyle ilgili, "Anayasa'nın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır, ne de ülkenin yararınadır" dedi.

"NE KENDİLERİNİN YARARINADIR, NE DE ÜLKENİN YARARINADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 24. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. 

CHP'nin Adalet yürüyüşüyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Dayanışmamız çok önemli. Eğer biz bir olursak, beraber olursak, iri, diri olursak Türkiye'yi kimse yakalayamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama gel gör ki; bakıyorsunuz bir taraftan bizim hukuka saygımız var, bir taraftan biz anayasa devletiyiz; Anayasamız var ama diğer taraftan da Anayasa'nın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır, ne de ülkenin yararınadır. Rahmetli Demirel'i burada tabi anmadan geçemeyeceğim; 'Yollar yürümekle aşınmaz". Bunlar da yürüyerek eğer aşındıracaklarını zannediyorlarsa bu mümkün değil. İki eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Çünkü hukukta böyle bir kaide yok. Yasalarda da böyle bir kaide yok. Zira ortadan bir vaka var. Nedir o? O vaka işte meşhur MİT TIR'larının özellikle FETÖ'cü yargı mensupları tarafından ki şuanda bunlar içerde, onlar tarafından durdurularak dünyaya servis edilmesi ve bu işin içerisinde rol alan kişinin bu rolünü bir başka meslektaşıyla paylaşmak suretiyle attığı adımlar ve bunun neticesinde ülkede ciddi bir skandalın yaşandığı süreç vardır" dedi.

"ADALETİ ARAMANIN MAKAMI DA YERİ DE TÜRKİYE'DE PARLAMENTODUR"

Erdoğan, "Şimdi bütün bu olaylar olurken bazı STK'ların kalkıp da yargının bu zatla ilgili vermiş olduğu karara adeta destek çıkıyormuş gibi, anayasanın 138. maddesini çiğniyor olmasının hiçbir izahı yoktur. Eğer yargı bu tür baskılar altında kalırsa biz yargıdan adaleti nasıl bekleyeceğiz. Ve ürkeklik, yargıya baskı kusura bakmayın adaletin gelişini sağlamaz. Öyle elde 'adalet' pankartlarıyla dolaşmak da adaleti getirmez. Eğer adaleti arıyorsan, adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye'de parlamentodur. Ve parlamento kürsüde ne diyeceksen adalet uğruna de. Orada bunu dile getir. Ama istediğin adalet kadar sen de adaletle davran. Acaba başında olduğunuz kurumda ne kadar adalet var? Önce ona bak. Bütün bu olanlar Türkiye'de kendi içimizde bu tür bazı sıkıntıları meydana getirmek ülkeye bir şey kazandırmaz. Çünkü biz bir şeyi konuşuyoruz; yasama, yürütme, yargı. Bu üç grubun, üç farklı kurumun birbiriyle olan ilintisi, dayanışması ülke için çok önemli. Kuvvetler ayrılığına bizler saygı duymazsak, sivil toplum kuruluşlarımız saygı duymazsa o zaman biz bir yere varamayız. Ve bu konuda söylenecek bir şey varsa bunu söylersiniz. Ama baskı unsuru olma gayreti içerisine girersiniz unutmayın ki 138. madde sadece siyasetçiler için çalışmaz. 138. madde A'dan Z'ye herkes için çalışır. Ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" diye konuştu.

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Etiketler: erdoğan, kılıçdaroğlu
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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    18.06.2017 00:50:01

    Yargıya siyasi vesayetin olduğunun delilidir bu açıklama.

  • Halit Kıvanç

    18.06.2017 00:30:27

    15 temmuz gecesi halki sokaga dokup sehit olmalarina sebep olan kimdi acaba?

  • HÜSEYİN İLHAN

    17.06.2017 22:32:15

    15 TEMMUZ DARBE işini önleyemeyen ve haber alamayan teşkilat ve ordu başkanı ile kendi pozisyonu karanlık olan şahıs sen kiiim ADALET için akıl vermek kim.ADALET için sen SİYONİST KATİLLERİ NASIL VE NEYE DAYANARAK AFFETTİN.

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