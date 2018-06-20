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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Erdoğan: YSK'nın her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz?

20 Haziran 2018, Çarşamba 22:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel Radyo Programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Parlamenter demokrasi' değerlendirmesi

Erdoğan, "Türkiye özellikle imtihan sistemlerini oturtma düzeyini yakaladı. Son imtihanlarda da yine önce bir gürültüler falan oldu sonradan da 'bu doğruymuş' demeye başladılar, bunun olumlu tepkilerini almaya başladık." diye konuştu.

Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemini değerlendiren Erdoğan, "Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil." dedi.

''YSK'nın bu noktada her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz?'' 

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin birbirini tutmadığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Biz 85 koli belge göndermişiz, Bay Muharrem ne diyor? 'Onlar gazete kupürü' diyor. Halbuki iddianameler ortada..Ne diyor Bay Kemal? 'Müracaatını (Demirtaş) yaptı YSK'ya, YSK ona müsaade etti.' Tamam müsaade etmiş de olabilir, yani YSK'nın bu noktada her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz? Bir de vicdan var."

Erdoğan, İnce'ye yönelik "Dershane işletemeyen bir adamın devlet yönetiminden anlaması mümkün değil. Bu adam dershane işletememiş, çalıştırdığı personelinin sigorta ücretlerini ödemediği için hepsi ah vah ile oradan ayrılmışlar." eleştirisinde bulundu.

"Faturayı siyasetçi ödüyor"

Erdoğan, "O kurumlar, bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar, peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir." dedi.

"Randevu vermedim''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uber uygulamasına ilişkin, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim." dedi.

AA

Etiketler: erdoğan, ysk, ince, demirtaş
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