Erdoğan-Zarrab ilişkisine ait belgeler mahkemede

Zarrab’ın Çumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istemeye çalışmış olabileceğine dair bilgilerin mahkemeye sunulan belgelerde olduğunu bildirildi.

Reza Zarrab’ın 27 Kasım’da New York’ta yapılacak duruşması öncesinde savcılığın İran asıllı iş adamının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiyeli yetkililerle ilişkisini içeren belgeleri mahkeme heyetine sunduğu bildirildi.

Bloomberg News’un haberine göre, mahkeme heyetine sunulan ses kayıtları ve diğer belgeler, Zarrab’ın Erdoğan’dan destek istemiş olabileceğini ve Türkiye hükümetinin iş adamını desteklediğini gösteriyor. Bloomberg’in haberine gere Erdoğan doğrudan suçlanmıyor ve Zarrab’ın diğer yetkilileri etkilemek için Erdoğan’ın adını kullanmış olabileceği belirtiliyor.

Blommberg, mahkemeye gönderilen belgelerin Türkiye ve ABD ilişkilerini daha da karmaşıklaştırabileceği yorumunu yaptı.

HABER SONRASI TL ERİDİ

Belgelerin sunulduğu haberinin ardından Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 1.8 değer kaybı yaşadı. Dolar/TL kuru 3.86 seviyesini görerek Ocak ayından beri en düşük seviyeye geriledi. Reuters haber ajansı da, Bloomberg News'un haberi sonrası Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı değer kaybettiğine dikkat çekti.

Reza Zarrab iki İran vatandaşıyla birlikte ABD'yi dolandırmak, bankacılıkta sahtekârlık yapmak ve kara para aklamak ile suçlanıyor. İş adamının ABD'nin yaptırımlarını yasadışı yollarla aşmak için İran devleti ve bazı şirketleri adına milyonlarca dolarlık finansal işlem yaptığı, Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da Zarrab'ın suç ortağı olduğu iddia ediliyor.