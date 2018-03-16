Eroğlu: Sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sulamada da imzalanacak bir sözleşmeyle abonelik uygulaması getirileceğini belirtti ve “Sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor. Çünkü su zengini değiliz” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Eroğlu, “Gerektiğinde tarlasına saat koyacağız veyahut vanadan alacak. Artık biz şu anda bütün Türkiye’de, öncelikle kritik, su sıkıntısı çeken bölgelerden başlamak üzere tarla içine kadar vanasını koyarak ve sayacını koyarak vatandaşa suyu götüreceğiz. Çiftçilerin üzerindeki ağır yükleri alıyoruz. Ama sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor. Çünkü su zengini değiliz. Öncelikle kritik, su sıkıntısı çeken bölgelerden başlamak üzere tarla içine kadar vanasını koyarak ve sayacını koyarak vatandaşa suyu götüreceğiz.” diye konuştu.

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