İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçilmesi halinde ilk iş OHAL’i kaldıracağını açıklamıştı.

Halk TV’de soruları yanıtlayan Akşener, “Seçildiğimde hemen ertesi gün OHAL kalkacak. İyi bir nakliyeci bulacağım. Çankaya Köşkü’nden Saray’a götürülen, bu millete ve devlete ait olan bütün tarihî eşyaları Köşk’e geri taşıyacağım” demişti. Kardeşim dediği belini doğrultamıyor Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener partisinin Çorum’da düzenlediği mitingde, TRT’nin yayınlarında muhalefete yer vermemesine ilişkin olarak, “Dün Kayseri yıkıldı, orada TRT beni tam 38 saniye gösterdi. TRT’yi satacağım parasını size vereceğim” dedi. Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıf yaparak, “Bana diyor ki ‘Milletin cebindeki parayı soruyormuş. Sana ne milletin cebindeki paradan sen kendi cebine bak’ Siyasetçinin görevi kendi cebindekini değil milletin cebindeki paraya bakmaktır” açıklamasında bulundu. Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Erdoğan bana kardeşim demesin Allah muhafaza. Bastığı yerde ot bitmiyor. Kardeşim dediği belini doğrultamıyor. Berlusconi’ye kardeşim dedi nikah şahidi yaptı adam hapisten yeni çıktı. Bana kardeşim demesin aman aman…” ifadesini kullandı.

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