Eski CHP'li vekil Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 17/25 Aralık sürecine ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde isimleri bulunan "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan Osman Zeki Canıtez ile eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

AA

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